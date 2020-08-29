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Сегодня в Татарстане сохранится жара, но пройдут сильные грозы

06:24, 29.08.2020
Сегодня в Татарстане сохранится жара, но пройдут сильные грозы
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 29 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, гроза, локально град.

По прогнозам синоптиков ветер будет умеренный, при грозе возможны шквалистые усиления до 24 м/с. Ночью и утром температура воздуха составит +14..+19 градусов. Днем сохранится жара +25..+30 градусов.

Ранее профессор КФУ пообещал, что первая неделя сентября будет теплой.

Общество Татарстан
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