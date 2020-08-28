Минниханов — Путину: «Обращаюсь к вам за поддержкой в справедливом распределении финансовой помощи»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным пожаловался тому, что республике отказали во втором транше.

Первый транш поступил в мае текущего года, он частично компенсировал выпадающие доходы.

«Несмотря на самые значительные сокращения доходов бюджета республики в сравнении с другими субъектами, республике как региону-донору в выделении финансовой помощи по второму траншу было отказано. Мы со своей стороны провели все оптимизационные меры, но без федеральной поддержки нам будет очень сложно. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам за поддержкой в объективном и справедливом распределении финансовой помощи», — сказал Минниханов.

Путин в свою очередь заявил, что «Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с вами это хорошо знаем: «Если вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с вами потом при встрече это еще пообсуждаем».