В Казани троллейбус №1 вернулся на прежний маршрут

С сегодняшнего дня в Казани троллейбус №1 возобновляет движение по старому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Теперь на троллейбусе вновь можно доехать до остановок «Ул. Четаева», «Ул. Лаврентьева», «Ул. Чуйкова», «7-я горбольница», «Роддом», «Пр. Ямашева» и «Ул. Адоратского, 1а».



Напомним, что с 14 августа из-за проведения аварийных работ МУП «Водоканал» троллейбус №1 временно курсировал от Горьковского шоссе до пр. Амирхана.

