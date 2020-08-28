В Казани троллейбус №1 вернулся на прежний маршрут
С сегодняшнего дня в Казани троллейбус №1 возобновляет движение по старому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Теперь на троллейбусе вновь можно доехать до остановок «Ул. Четаева», «Ул. Лаврентьева», «Ул. Чуйкова», «7-я горбольница», «Роддом», «Пр. Ямашева» и «Ул. Адоратского, 1а».
Напомним, что с 14 августа из-за проведения аварийных работ МУП «Водоканал» троллейбус №1 временно курсировал от Горьковского шоссе до пр. Амирхана.
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