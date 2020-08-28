В исполкоме Нижнекамска представили проект транспортной реформы города

Замглавы исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов озвучил результаты исследования Санкт-Петербургского института, который проанализировал ситуацию с транспортом в Нижнекамске.

Сейчас в городе 46% всех общественных перевозок приходится на вахтовые рейсы, а это очень много, заметил чиновник. При этом предприятия имеют гораздо больший автобусный парк, чем нужно, и несут определенные издержки. А с городскими автобусами ситуация прямо противоположная.

Транспортная реформа, которую разработали специалисты из Санкт-Петербурга, призвана объединить в единую систему вахтовые и городские автобусы. Виртуальное моделирование показало, что в результате в часы пик интервалы между автобусами сократятся до 3-4 минут. Стоимость билета при этом не изменится. Нижнекамцы смогут пользоваться одной проездной пластиковой картой на всех видах транспорта.

Благодаря оптимизации и участию в программах получится закупить новые экологичные автобусы, объем выбросов парниковых газов в атмосферу снизится на 43%. Маршруты городских автобусов сделают удобными «Ряд городских маршрутов претерпят изменения, некоторые рейсы сделают кольцевыми», — сказал Ахметов.



Сейчас новые маршруты согласовываются с градообразующими предприятиями. После этого пройдут общественные слушания и конкурсные процедуры по выбору перевозчиков. Также в Нижнекамске построят центр диспетчеризации, который возьмет под контроль абсолютно все рейсы, передает пресс-служба Нижнекамского района.



В декабре прошлого года специалисты института транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга выяснили, что нижнекамцы тратят на дорогу в среднем 42 минуты, почти половина от этого времени уходит на ожидание транспорта.

