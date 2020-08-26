Новости общества

07:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: рекомендации Минобра к началу учебного года и вакцина в форме порошка

07:00, 26.08.2020
Главное к утру: рекомендации Минобра к началу учебного года и вакцина в форме порошка
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 26 августа.

  • В ЛУКОЙЛе рассказали о мошенниках, использующих бренд компании для выманивания денег у россиян. В компании отмечают, преступники незаконно используют нарезку из интервью Вагита Алекперова и корпоративные видео.
  • Министерство образования Татарстана направило в школы республики рекомендации по организации начала нового учебного года. Праздничные линейки должны проходить на открытом воздухе. Между классами должна соблюдаться дистанция, а родителям обязательно находиться на мероприятии в маске.
  • Минздрав РФ зарегистрировал вакцину центра имени Гамалеи в форме порошка. Медучреждение получило разрешение выпускать вакцину от коронавируса в форме лиофилизата — порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения.
  • Минздрав РФ выдал разрешение центру Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19.
  • В Минобороны Белоруссии заявили о готовности армии защищать страну от внутренних угроз.
  • «Промтех» переименовал дочернюю компанию «Синтез» в ООО «КЗСК», куда и будет переведен весь персонал работников обанкротившегося завода АО «Казанский завод синтетического каучука».
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также