Главное к утру: рекомендации Минобра к началу учебного года и вакцина в форме порошка
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 26 августа.
- В ЛУКОЙЛе рассказали о мошенниках, использующих бренд компании для выманивания денег у россиян. В компании отмечают, преступники незаконно используют нарезку из интервью Вагита Алекперова и корпоративные видео.
- Министерство образования Татарстана направило в школы республики рекомендации по организации начала нового учебного года. Праздничные линейки должны проходить на открытом воздухе. Между классами должна соблюдаться дистанция, а родителям обязательно находиться на мероприятии в маске.
- Минздрав РФ зарегистрировал вакцину центра имени Гамалеи в форме порошка. Медучреждение получило разрешение выпускать вакцину от коронавируса в форме лиофилизата — порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения.
- Минздрав РФ выдал разрешение центру Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19.
- В Минобороны Белоруссии заявили о готовности армии защищать страну от внутренних угроз.
- «Промтех» переименовал дочернюю компанию «Синтез» в ООО «КЗСК», куда и будет переведен весь персонал работников обанкротившегося завода АО «Казанский завод синтетического каучука».
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