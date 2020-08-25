Главное к утру: туристов встречают с пробирками и каким ядом был отравлен Навальный
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 25 августа.
- Счетная палата обнаружила, что в России с 2017 по 2019 год пенсионерам не начисляли положенные им доплаты в 53% случаев. После проверки ПФР перевел 2,2 млн рублей.
- Казанских туристов из Антальи в аэропорту встретили с пробирками. Туристам предлагали провериться на COVID-19, что называется, не отходя от кассы, и многие так и сделали.
- Биохимик объяснил, какими веществами мог быть отравлен Навальный. В группу ингибиторов холинэстеразы входит слишком много веществ. Среди этих веществ есть, например, зарин — отравляющее вещество. Также в этой группе есть яды против насекомых.
- Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом во второй раз. Он вновь проходит лечение в инфекционной больнице.
- Конкурсный управляющий Казанского завода синтетического каучука Петр Науменко потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшую главу банка «Спурт» Евгению Даутову, ранее владевшую третью предприятия.
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