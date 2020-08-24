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Татарстанские производители продали через Wildberries продукции на 1 млрд рублей

14:30, 24.08.2020
Татарстанские производители продали через Wildberries продукции на 1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Число татарстанских производителей, реализующих свою продукцию через маркетплейс Wildberries, превысило 500, общий объем товаров местных компаний, проданных через интернет-ретейлер, приблизился к 1 млрд рублей, сообщила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе церемонии открытия первой очереди распределительного центра компании на промплощадке «Зеленодольск».

«Мы рады, что открываем сегодня первые 50 тысяч [квадратных метров]. Знаем, что это поможет увеличить продажи не только нашей компании для жителей Татарстана, но и продажи производителей Татарстана на территории России и других шести стран, где мы представлены».

В церемонии открытия логистического хаба принимают участие президент Татарстана Рустам Минниханов и первый замминистра экономразвития России Андрей Иванов.

БизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
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