Видео из соцсетей: в Старо-Татарской слободе в Казани прошли съемки клипа
В Казани в Старо-Татарской слободе прошли съемки клипа. Кадры с места съемок опубликовали пользователи соцсети.
На кадрах видно, что организован съемочный процесс. Под софитами несколько человек танцуют, часть находится в автомобиле ВАЗ, а еще один парень сидит на капоте автомобиля.
«Татарские сельские дискотеки преобразились», — комментирует автор ролика.
Ранее в Казани появился туристический маршрут по местам съемок кино.
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