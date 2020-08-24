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Видео из соцсетей: в Старо-Татарской слободе в Казани прошли съемки клипа

04:26, 24.08.2020
Видео из соцсетей: в Старо-Татарской слободе в Казани прошли съемки клипа
Фото: : Дима Канеки (domofoto.ru)

В Казани в Старо-Татарской слободе прошли съемки клипа. Кадры с места съемок опубликовали пользователи соцсети.

На кадрах видно, что организован съемочный процесс. Под софитами несколько человек танцуют, часть находится в автомобиле ВАЗ, а еще один парень сидит на капоте автомобиля.

«Татарские сельские дискотеки преобразились», — комментирует автор ролика.

Ранее в Казани появился туристический маршрут по местам съемок кино.

Общество Татарстан
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