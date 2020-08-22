В казанском речном порту образовались километровые очереди из-за закрытия предварительной продажи билетов

Фото: соцсети

В казанском речном порту сегодня наблюдаются огромные очереди в кассы. Это связано с тем, что с 15 августа здесь закрыли предварительную продажу билетов.

По данным пользователей, купить билеты можно только за наличный расчет.

По телефонам речного порта «Реальному времени» сообщили, что возобновлять предварительную продажу билетов не планируют. Это объясняется непредсказуемыми погодными условиями. «Дело к осени идет, сейчас туманы начнутся, вот и закрыли».

В минувшие выходные очевидцы рассказали в соцсетях об очередях в ТЦ «Мега» в Казани.