Талия Минуллина рассказала, почему у нее нет аккаунта в Instagram

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала в программе «Интервью без галстука», почему не заводит аккаунт в социальной сети Instagram.



Она пояснила, что ей неинтересно наблюдать за тем,«кто куда с кем пошел, кто что ел, что надел»: «Моя жизнь достаточно насыщенна и интересна, чтобы я занималась ею».

Из всех соцсетей она заходит в Facebook, где общается с друзьями из других стран. Минуллина отметила, что предпочтет слежке за чужой жизнью в соцсетях встречу с близкими или чтение книги.

Ведущий программы Андрей Кузьмин поинтересовался у главы АИР РТ, следит ли она за сплетнями о себе в прессе.

«Я всего этого не читаю. У меня есть пресс-служба в агентстве и пресс-сводки, которые готовятся по 4 направлениям. Пресс-сплетен там нет», — ответила девушка.

Ранее Талия Минуллина раскритиковала гендерные стереотипы.