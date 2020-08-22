Почти треть инвестиционных проектов в Татарстане отложены из-за пандемии

Почти треть инвестиционных проектов в Татарстане отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

По словам Минуллиной, пока остается надежда, что они будут реализованы.

«Эти проекты связаны с людьми, которые, приезжая в республику, берут анализы сырья, осматривают индустриальные площадки или открывают здесь юрлицо, потому что по законам РФ они не могут иначе осуществлять в стране свою предпринимательскую деятельность. Но приехать они не могут, потому что пока границы закрыты», — сказала Минуллина в интервью Андрею Кузьмину.

Также Минуллина рассказала, что большинство проектов (65%) нуждаются в соинвестировании или пересмотре финансовых моделей.

Ранее Минуллина сообщила, что от пандемии не пострадало всего 5% крупных ивестпроектов.