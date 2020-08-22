Новости общества

10:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Почти треть инвестиционных проектов в Татарстане отложены из-за пандемии

08:48, 22.08.2020
Почти треть инвестиционных проектов в Татарстане отложены из-за пандемии
Фото: realnoevremya.ru

Почти треть инвестиционных проектов в Татарстане отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

По словам Минуллиной, пока остается надежда, что они будут реализованы.

«Эти проекты связаны с людьми, которые, приезжая в республику, берут анализы сырья, осматривают индустриальные площадки или открывают здесь юрлицо, потому что по законам РФ они не могут иначе осуществлять в стране свою предпринимательскую деятельность. Но приехать они не могут, потому что пока границы закрыты», — сказала Минуллина в интервью Андрею Кузьмину.

Также Минуллина рассказала, что большинство проектов (65%) нуждаются в соинвестировании или пересмотре финансовых моделей.

Ранее Минуллина сообщила, что от пандемии не пострадало всего 5% крупных ивестпроектов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем