В Казани спасатели помогли мальчику, который не мог вытащить пальцы из игрушечного ножа

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Казани спасатели пришли на помощь к 9-летнему мальчику, у которого палец застрял в игрушечном ноже.

Ребенок играл с ним и заснул палец в кольцо деревянного ножа. От боли мальчик заплакал. Прибывшие на место сотрудники МЧС помогли вытащить палец мальчика. С мамой ребенка спасатели провели беседу о безопасности в быту, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

В конце мая спасатели вытащили руку 8-летней девочки, застрявшую в диване.

