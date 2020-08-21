«Яндекс.Маркет» планирует построить в Татарстане сортировочный центр

Старший менеджер отдела по взаимодействию с госорганами «Яндекс.Маркет» Татьяна Бражник сообщила, что у сервиса есть планы по строительству в Татарстане небольшого сортировочного центра: «Не такие большие, как мы сегодня видели (в промпарке «Зеленодольск»), но тем не менее». Об этом стало известно корреспонденту «Реального времени».

«Татарстан и так очень активный регион, один из самых активных в электронной коммерции в России. 10% онлайн-покупателей в Казани совершают покупки раз в несколько дней и чаще. Это самый высокий показатель в России», — добавила Бражник.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Маркет» планирует открыть в Татарстане логоцентр.