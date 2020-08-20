Ажиотажный рост заявок на получение разрешений такси фиксировал Минтранс РТ

Пик подачи заявлений на получение разрешений для перевозок в такси пришелся на период действия ограничений — апрель — май. Об этом сегодня заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров на коллегии ведомства.

По данным ведомства, с 1 по 24 апреля поданы 694 заявления на 1 917 автомобилей, тогда как за аналогичный период прошлого года было подано всего 186 заявлений на 353 автомобиля.

Сейчас перевозка пассажиров и багажа легковыми такси по территории республики осуществляется по 8 230 действующим разрешениям. За 6 месяцев 2020 года выданы 2 825 разрешений.

Напомним, что 30 августа в Казани начинает работу китайский агрегатор такси Didi Chuxing. Центр подключения водителей заработал 27 июля.