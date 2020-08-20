Главное к утру: голодовка защитников Куштау и Минниханов на Казанке
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 20 августа:
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает делать вид, что его власть никем не ставится под сомнение. Он исполняет все предписанные регламентом процедуры, например, накануне Батька назначил нового премьер-министра. Им стал бывший председатель военно-промышленного комитета Роман Головченко.
- Архитекторы разработали стратегию развития прибрежной зоны Казанки, запланировав создать 12 парков и связать их единым маршрутом. Концепцию представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Для наглядности делегация проехалась на велосипедах вдоль реки.
- Задержанные защитники шихана Куштау в Башкирии объявили голодовку в изоляторе.
- «Ак Барс ТВ» представил новую ведущую канала. Зухру Уразбахтину сменила Камиля Харисова.
- Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки. По данным «Россельхозбанка», уже 708 семей получили 1,6 млрд рублей.
- Алексей Кудрин доложил Владимиру Путину, что Счетная палата нашла нарушения в бюджетной сфере на 50 млрд рублей.
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