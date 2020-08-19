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Казань поборется за право проведения чемпионата Европы по сумо-2021

17:40, 19.08.2020
Казань поборется за право проведения чемпионата Европы по сумо-2021
Фото: rossumo.ru

Чемпионат Европы по сумо в 2021 году может пройти в столице Татарстана. Вопрос обсуждался накануне в Министерстве спорта РТ с представителями федерации по данному виду спорта.

«Казань обладает всей необходимой инфраструктурой, отвечающей современным требованиям, международным стандартам, поэтому Казань является одним из фаворитов проведения таких международных соревнований в России» — заявила генеральный секретарь Федерации сумо России Татьяна Щетинина.

В российской заявке предлагается провести в апреле чемпионат и первенство Европы по сумо в многофункциональном спортивном зале Дворца единоборств «Ак Барс».

В турнире планируется участие около 500 спортсменов из различных европейских стран.

Напомним, ранее стали известны сроки проведения этапа Кубка мира по плаванию в Казани.

СпортОбщество Татарстан
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