МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре до 17 м/с сегодня вечером
МЧС Татарстана предупредило о сильном северо-западном ветре порывами 15—17 м/с сегодня вечером в республике.
Так, по прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», сильный ветер ожидается с 18.00 19 августа до 18.00 20 августа, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Ранее синоптики Татарстана сообщили о потеплении к концу недели.Общество Татарстан
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