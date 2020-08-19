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МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре до 17 м/с сегодня вечером

13:58, 19.08.2020
МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре до 17 м/с сегодня вечером
Фото: pixabay.com

МЧС Татарстана предупредило о сильном северо-западном ветре порывами 15—17 м/с сегодня вечером в республике.

Так, по прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», сильный ветер ожидается с 18.00 19 августа до 18.00 20 августа, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее синоптики Татарстана сообщили о потеплении к концу недели.

Общество Татарстан
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