Рыбаки конфликтуют с ФСБ из-за новых требований

Пограничная служба ФСБ предъявила новые претензии к рыбодобывающим компаниям. В августе ведомство уведомила Союз рыбопромышленников Севера (СРС) о незаконном производстве рыбной и иной готовой к употреблению продукции на судах, ведущих промысел в прибрежной зоне. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение СРС к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.



В обращении сказано, что закон о рыболовстве разрешает производить продукцию на судах, а также доставлять ее в порт в живом, свежем и охлажденном виде. Однако, пограничная служба считает производство рыбной продукции незаконным, поскольку закон не уточняет, какую именно продукцию можно изготавливать.

ФСБ также может считать незаконной и обработку сырой рыбы , хотя в СРС утверждают, что из-за больших расстояний доставка сырой рыбы до берега без обработки невозможна — весь улов нужно выпотрошить и охладить, иначе рыба испортится.

В письме сказано, что для решения проблемы необходимо наделить Росрыболовство функциями по определению перечня рыбной и иной продукции, которую можно производить в море на прибрежных судах. Росрыболовство поддержало эту инициативу. Рыбопромышленники просят Патрушева помочь в урегулировании с ФСБ вопроса производства продукции на судах в прибрежной зоне.

В Минсельхозе не прокомментировали обращение союза, однако признали, что прибрежное рыболовство накладывает некоторые ограничения на участников рынка.

Напомним, в 2018 году ФСБ начала предупреждать рыбодобывающие компании о недопустимости перевозки продукции на судах, принадлежащих иностранцам.

