Российские вузы начали зачислять абитуриентов на бюджетные места

Сегодня российские вузы начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Списки поступивших разместят на сайтах университетов.

Также сегодня завершились дополнительные творческие и профильные испытания.

20 и 21 августа вузы начнут принимать заявления о согласии на зачисление от абитуриентов, поступающих в приоритетном порядке — без вступительных испытаний и в рамках квоты. Приказ об их зачислении появится 22 августа.

Прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, попавших в списки поступающих на основные бюджетные места по результатам вступительных испытаний, пройдет 22 и 23 августа.

Вторая волна поступлений стартует 24 августа и завершится 26-го. О дополнительном приеме вузы сообщат не позднее 15 сентября, передает пресс-служба Минобразования Татарстана.

Вчера в Казанском федеральном университете заявили о готовности начать учебный год в очном формате с 1 сентября.

