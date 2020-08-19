Казань вошла в тройку самых «тусовочных» городов России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань вошла в топ-3 рейтинга «тусовочных» городов России. Столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу по доле спроса на рынке организации вечеринок.

Казанский спрос на подобные услуги занимает 3% от общероссийского. В Москве этот показатель составляет 7%, а Петербурге — 9%.

Третье место с Казанью поделили Краснодар и Нижний Новгород, где также по 3%. Вместе эти пять городов покрывают 25% спроса на организацию вечеринок по всей стране.

По подсчетам сервиса «Авито Услуги», с мая этого года спрос на организацию свадеб, корпоративов и дней рождения в Казани вырос на 108%.

Количество запросов в этой сфере услуг максимально выросло в Иркутске (+167%), также Санкт-Петербурге (+150%) и Тольятти (+136%).