Гендиректора казанской фирмы обвиняют в налоговом преступлении с ущербом 81 млн рублей

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В Казани отдали под суд 44-летнего директора ООО «КазаньТрансЭкспедиция». По версии Следкома, он уклонился от уплаты налогов и причинил ущерб бюджету в 81 млн рублей с лишним.



По версии следствия, в 2015-2018 годы, обвиняемый сфальсифицировал налоговую отчетность, представив декларации по НДС с фиктивными сведениями о сделках с контрагентами по оказанию транспортно-экспедиционных услуг. В действительности, эти услуги выполняла сама «КазаньТрансЭкспедиция» с привлечением третьих лиц, в том числе самого директора в качестве ИП.

Делом занимались сотрудники 5-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. По их ходатайствам наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 72 млн. рублей.

Директор с обвинением не согласен. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.