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Главное к утру: Мурат Метшин поборол COVID-19, Лукашенко о пересчете голосов и серия «бондовских» Aston Martin

07:00, 18.08.2020
Главное к утру: Мурат Метшин поборол COVID-19, Лукашенко о пересчете голосов и серия «бондовских» Aston Martin

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 18 августа:

  • Сын мэра Нижнекамска Мурат Метшин вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его отец Айдар Метшин, призвав подписчиков беречь себя.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что предлагал оппозиции провести пересчет голосов после президентских выборов. Однако они отказались.
  • Британский бренд Aston Martin представил специальные версии моделей Vantage и DBS Superleggera, которые получили название 007 Edition.
  • Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, что экстрим-парк «Урам» в Казани откроется 30 августа.
  • Казанская природоохранная прокуратура обнаружила, что на полигоне «Восточный» в нарушение норм происходит загрязнение воздуха, почвы и сточных вод.
  • Ученые рассказали, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса. Сначала пациент чувствует жар, затем — кашель, потом — мышечные боли и уже потом следуют тошнота или рвота, а также диарея.
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