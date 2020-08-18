Главное к утру: Мурат Метшин поборол COVID-19, Лукашенко о пересчете голосов и серия «бондовских» Aston Martin
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 18 августа:
- Сын мэра Нижнекамска Мурат Метшин вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его отец Айдар Метшин, призвав подписчиков беречь себя.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что предлагал оппозиции провести пересчет голосов после президентских выборов. Однако они отказались.
- Британский бренд Aston Martin представил специальные версии моделей Vantage и DBS Superleggera, которые получили название 007 Edition.
- Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, что экстрим-парк «Урам» в Казани откроется 30 августа.
- Казанская природоохранная прокуратура обнаружила, что на полигоне «Восточный» в нарушение норм происходит загрязнение воздуха, почвы и сточных вод.
- Ученые рассказали, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса. Сначала пациент чувствует жар, затем — кашель, потом — мышечные боли и уже потом следуют тошнота или рвота, а также диарея.
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