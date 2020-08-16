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Соцсети: в Елабуге скончался известный в городе врач-педиатр

01:32, 16.08.2020
Соцсети: в Елабуге скончался известный в городе врач-педиатр
Фото: google.com/maps / скриншот

В социальных сетях появилась информация о смерти врача-педиатра Елабужской ЦРБ Владимира Бурякова. Прощание с заслуженным врачом Татарстана назначено на утро вторника.

Оно пройдет в здании райбольницы, в 10:00, говорится в сообщении. Отпевание назначено на 11:00 и состоится в Покровском соборе.

В комментариях жители города уже начали выражать соболезнования близким Владимира Анатольевича. Некоторые назвали его лучшим педиатром города.

ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
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