Соцсети: в Елабуге скончался известный в городе врач-педиатр

В социальных сетях появилась информация о смерти врача-педиатра Елабужской ЦРБ Владимира Бурякова. Прощание с заслуженным врачом Татарстана назначено на утро вторника.

Оно пройдет в здании райбольницы, в 10:00, говорится в сообщении. Отпевание назначено на 11:00 и состоится в Покровском соборе.

В комментариях жители города уже начали выражать соболезнования близким Владимира Анатольевича. Некоторые назвали его лучшим педиатром города.