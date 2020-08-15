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В Казани водители подрались на дороге — видео

15:29, 15.08.2020
В Казани водители подрались на дороге — видео
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани несколько человек подрались прямо на проезжей части. Похоже, что причиной потасовки стал дорожный конфликт.

Судя по ролику в драке принимали участие не менее шести человек. Однако в основном тумаки доставались только одному из них.

Очевидцы, снявшие видео, указали, что инцидент произошел на улице Кулагина. Видео опубликовал паблик Region116.dtp.oficcial.

На прошлой неделе в Сети опубликовали видео драки двух семейных пар.

ПроисшествияАвто Татарстан
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