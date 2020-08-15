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МЧС Татарстана предупредило о дождях и сильном ветре в воскресенье днем

13:48, 15.08.2020
МЧС Татарстана предупредило о дождях и сильном ветре в воскресенье днем
Фото: pixabay.com

МЧС Татарстана предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий завтра днем.

Так, по прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью и утром на территории республики, кроме столицы Татарстана, ожидаются туман, сильный дождь, а также грозы. Ветер сильный порывами до 15-17 м/с, в Казани - до 15 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Синоптики Татарстана ранее дали прогноз погоды на начало следующей недели.

Общество Татарстан
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