МЧС Татарстана предупредило о дождях и сильном ветре в воскресенье днем

МЧС Татарстана предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий завтра днем.

Так, по прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью и утром на территории республики, кроме столицы Татарстана, ожидаются туман, сильный дождь, а также грозы. Ветер сильный порывами до 15-17 м/с, в Казани - до 15 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Синоптики Татарстана ранее дали прогноз погоды на начало следующей недели.