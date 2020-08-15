В Татарстане за последние сутки выявили 28 заболевших коронавирусом, всего — 6 046

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 28 новых случаев коронавируса. таким образом, их число достигло 6 046. Об этом заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Под наблюдением остаются 888 человек — контактных больных. Со вчерашнего дня у в РТ уже не осталось граждан, которые прибыли из стран ближнего и дальнего зарубежья, и которые были на медицинском наблюдении. У всех сроки завершены.

За последнюю неделю зарегистрировано 14 завозных случаев коронавируса из других стран и регионов РФ, в т.ч. по одному случаю из Крыма и Сочи.

«Это граждане, вернувшиеся с отдыха с курортов. Таким образом, у нас всего за летний период с момента открытия курортов 6 завозных случаев: 2 из Крыма, остальные — с побережья Краснодарского края», -сказала Авдонина.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что за сутки выздоровело 22 человека, всего — 4 862. В целом, по его словам, ситуация с коронавиурсом в РТ стабильная.

Вчера подтвердились две новые смерти от вируса. Таким образом, число жертв достигло 53.