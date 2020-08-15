Татарстанец разбил голову своей дочери за то, что она тайком съела сгущенку

Следователи СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Нурлата по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По версии следствия, в марте — июне этого года подозреваемый систематически бил свою 10-летнюю дочь. В мае мужчина обнаружил, что девочка тайком съела купленную им сгущенку, после чего бросил в нее консервной банкой. В результате у девочки была рассечена кожа на голове. О действиях мужчины в правоохранительные органы сообщила родственница девочки.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

В конце июля 27-летняя челнинка избила мужчину банкой сгущенки.

