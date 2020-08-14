Итоги дня: коронавирус в «Ак Барсе», доход Путина, новый учебный год для татарстанских школьников
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 августа.
- Сегодня в Елабуге состоялось традиционное августовское совещание работников образования Татарстана. На нем президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что учебный год в республике планируется начать 1 сентября в очном формате. Также зашел разговор о мерах по повышению доступности и качества школьного образования, успехах в создании полилингвальных комплексов и так далее.
- ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Он набрал 80,10% от всех голосов, Светлана Тихановская — 10,12%. Также Центральная избирательная комиссии отклонила все жалобы из-за итогов голосования на выборах президента республики.
- Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9 726 595 рублей. В среднем это составляет около 810 тыс. рублей в месяц. Это почти на 1 млн рублей больше, чем в 2018 году.
- МИД России предложил отказаться от бесплатного возвращения на родину путешественников, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом. Там уточнили, что это не коснется тех, кто остался там из-за COVID-19.
- СМИ рассказали, что Сбербанк отключил бесплатные сообщения о входящих денежных переводах на дебетовые карты. В банке сообщили, что клиенты продолжат бесплатно и в прежнем режиме получать технические СМС-сообщения о переводах от других физлиц, но итоговый баланс счета в них указываться не будет.
- Казанское городское отделение ТРО КПРФ отказалось от иска о снятии кандидатов партии «Коммунисты России» с выборов в Казгордуму. Те, в свою очередь, также отказались от аналогичных исковых требований.
- Татарстан переходит на третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. При этом в РТ даже после выхода документа сохранится запрет на курение кальянов в кафе, работу ночных клубов, детских комнат. Также сохранятся самоизоляция для пожилых и масочный режим.
- Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным продление ареста бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова. Под стражей по делу о подстрекательстве к убийству он останется до 26 октября.
- В Татарстане число заболевших коронавирусом достигло шести тысяч. Также сегодня подтвердились две новые смерти от вируса. Таким образом, число жертв достигло 53.
- Прокуратура Казани проводит проверку жалоб на новый вид поборов в школах. Из-за новых требований Роспотребнадзора от родителей якобы стали требовать сдать деньги на термометры.
- Казанский любительский футбольный клуб «Гроза» рассказал о «продаже» названия домашнего стадиона одному из своих австралийских фанатов. Теперь для поклонников «Грозы» казанский стадион «Мирас» носит имя этого болельщика — «Кeн Марго Стадиум». Стоимость сделки составила 85 тысяч рублей.
- Массовые мероприятия в российских школах будут запрещены до 1 января 2021 года. Для возобновления с первого сентября очного формата обучения сегодня в школах проводится ремонт и дезинфицируются помещения.
- Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заразился коронавирусом и сейчас находится на карантине. Также болеют несколько лидеров клуба.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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