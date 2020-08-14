В Татарстане хотят построить завод по фракционированию плазмы крови

Фото: Максим Платонов

Международная компания Alishech Ltd планирует построить в Татарстане завод по фракционированию плазмы крови. Его производственная мощность к 2024 году может достигнуть 500 тонн в год, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.



По словам руководителя АИР РТ Талии Минуллиной, новое предприятие значительно увеличит объемы фракционирования плазмы крови, что необходимо для удовлетворения растущей потребности в биофармацевтических препаратах. Планируется производить более 25 наименований дефицитных препаратов. «Общий объем инвестиций в проект составляет около 9 млрд рублей, количество новых рабочих мест — почти 300», — отметила она.

Отмечается, что строительство завода позволит производить в Татарстане такие препараты, как альбумин, иммуноглобулин и факторы VIII и IX. Данные препараты предназначены для устранения последствий травм кожи, поддержки иммунной системы человека и для поддержания свертываемости крови соответственно.

Также на заводе хотят производить «сухую плазму», которая остро необходима в больших количествах при чрезвычайных ситуациях.

В качестве площадки для строительства рассматривается участок в 5 гектаров в Иннополисе. Ввод завода в эксплуатацию ожидается в 2023 году.

Напомним, ранее Минздрав РТ рассматривал возможность переливания плазмы при лечении коронавируса.