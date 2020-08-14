Источник: у главного тренера «Ак Барса» Квартальнова коронавирус

Как сообщает Sport24, главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заразился коронавирусом и в данный момент находится на карантине. Тренировочным процессом руководят его помощники Павел Зубов и Игорь Горбенко.

Напомним, что ранее казанский клуб отменил все контрольные матчи в Москве. С 19 по 23 августа в столице Татарстана должен пройти турнир чемпионов, на котором помимо «Ак Барса» должны сыграть уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и питерский СКА.