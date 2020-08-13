Итоги дня: третий этап снятия ограничений в Татарстане, забастовки в Беларуси и новый директор IT-парка
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 августа.
- Татарстан уже близок к введению третьего этапа снятия «ковидных» ограничений, считают в республиканском Управлении Роспотребнадзора. Соответствующее ходатайство сейчас рассматривается на федеральном уровне. Данные по приросту заболевших стабильно низкие, рассказала замглавы республиканского управления ведомства Любовь Авдонина.
- В Белоруссии появились сообщения о массовых забастовках на предприятиях. Однако сами компании, например БЕЛАЗ, их отрицают. Тем временем в Минске спецслужбы пришли с обысками в офисы «Яндекса» и Uber. Протестующим вызвался помочь Илон Маск. А Европарламент предложил ввести санкции против властей Белоруссии.
- В центре Казани девушки вышли с плакатами «Яшә Беларусь» (в переводе с татарского — «Живи, Беларусь») в поддержку жителей Белоруссии, протестующих против результатов выборов президента страны.
- В Казанском IT-парке завершился конкурс на должность директора. Теперь руководить им будет Александр Борисов. До этого он возглавлял команду разработчиков X5 Retail Group, базирующуюся в Иннополисе.
- Чистая прибыль «Татнефти» за первую половину 2020 года упала в 4 раза. Компания заработала только 23,1 млрд рублей против 93,3 млрд за первое полугодие 2019-го.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил идею сделать казанское метро беспилотным. Он поручил создать рабочую группу, чтобы изучить этот вопрос.
- В Казанском Кремле прокомментировали рост смертности в Татарстане за июнь. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова обратила внимание на приостановленный из-за пандемии плановый медицинский прием, а также призвала быть более сознательными татарстанцев старшего поколения.
- Также Галимова прокомментировала споры вокруг трассировки трассы М-12. Она подчеркнула, что пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.
- В Бугульме продолжилась прогремевшая на всю страну история об отце, обвинявшемся в сексуальном насилии над собственной полуторагодовалой дочерью. Его повторно оправдали. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
- Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера России, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Чиновник продолжает работу, при этом находясь на самоизоляции.
- В Москве учебный год начнется 1 сентября, но линеек и массовых мероприятий не будет, заявил мэр города Сергей Собянин. Вместе с тем он опроверг, что с 15 сентября в Москве введут новые ограничения по коронавирусу.
- Также в Москве сегодня начались Дни культуры Татарстана. В течение недели москвичи будут знакомиться с историей татарского народа. Мероприятия в этом году посвящены 100-летию образования Татарской АССР и 75-летию Великой Победы
- На 94-м году жизни в Татарстане умер Герой Социалистического Труда Анвар Сафиуллин. Он более 35 лет проработал оператором по добыче нефти и газа в «Альметьевнефти», а кроме того, был членом Альметьевского горкома КПСС и депутатом Альметьевского городского совета. Соболезнования по этому поводу уже выразили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев,
- В Казани суд отправил в СИЗО адвоката Дениса Кирсанова, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки. В деле, по словам следователей, также фигурируют пока не установленные сотрудники МВД Татарстана. Сам Кирсанов на суде по мере пресечения заявил о своей невиновности.
- Аэропорт «Казань» принял миллионного в этом году пассажира.
Евгений КалашниковЭкономикаТехнологииITОбществоМедицина Татарстан
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