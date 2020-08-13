В Казани суд арестовал адвоката Дениса Кирсанова до 7 октября по делу о 500 тысячах

Сегодня в Советском райсуде Казани решается вопрос о мере пресечения 45-летнему казанскому адвокату Денису Кирсанову.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», Кирсанову назначили арест до 7 октября.

Напомним, что, по данным источников «Реального времени», казанского адвоката задержали по подозрению в посредничестве взяткам. По предварительным данным, в деле фигурирует сумма в 500 тысяч рублей. Кирсанов свою вину не признает. Его защитник настаивает на оговоре со стороны ранее судимой за мошенничество клиентки.



Подробности — в репортаже «Реального времени».