«Старшее поколение» считает, что Татарстан может развить социальный туризм

Сегодня в общественном избирательном штабе кандидата в президенты Татарстана Рустама Минниханова обсудили возможности для самореализации татарстанцев.

Председатель реготделения «Союза пенсионеров России», региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение» Любовь Мишина считает, что у Татарстана неплохие перспективы развить социальный туризм.

— Обращаясь к культуре, скажу, что у нас удивительные возможности познания истории родного края. Возможности огромные, но материальное положение не всегда позволяет организовать экскурсии. Социальный туризм очень слабо развит. Говорю об этом на всех уровнях, — отметила Мишина.

Напомним, что доверенные лица Минниханова начали проводить встречи с жителями.

