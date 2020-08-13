Участие московской спортивной делегации в программе Дней Москвы в Татарстане обойдется в 723 тыс. рублей

Департамент спорта Москвы объявил тендер на организацию участия спортивной делегации Москвы в спортивной программе Дней Москвы в Татарстане. Информация об этом размещена 10 августа на сайте госзакупок. На организацию потратят 722,7 тыс. рублей.



Подать заявку можно до 31 августа. Победитель должен организовать комплекс мероприятий для организации участия спортивной делегации Москвы. В составе делегации — 28 человек (дети и молодежь в возрасте до 18 лет и сопровождающие).

Согласно техническому заданию, подрядчик должен организовать пассажирскую перевозку делегации воздушным транспортом по маршруту Москва — Казань — Москва, провести интернет-турнир по шахматам, а также приобрести подарочные комплекты и представительские сувениры.

Напомним, на оказание услуг по организации и проведению Дней Москвы в Татарстане потратят 2,5 млн рублей.