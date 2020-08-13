В Казани ФСБ задержала адвоката по делу на полмиллиона

Минувшую ночь за решеткой провел 45-летний казанский адвокат Денис Кирсанов. Как утверждают источники «Реального времени», его задержали по подозрению в посредничестве взяткам.

Делом занимается Следком по Татарстану, получивший оперативные материалы от сотрудников ФСБ.

По данным источников «Реального времени», в деле фигурирует сумма в 500 тысяч рублей, из которых бывшая клиентка, по версии силовиков, передала адвокату только 200 тысяч для решения вопроса о статусе свидетеля, а не подозреваемой в уголовном деле.

Кирсанов вину не признает. Его защитник настаивает: передачи с поличным не было, и высказывает версию об оговоре со стороны ранее судимой за мошенничество клиентки.

В данный момент в Советском райсуде Казани решается вопрос о мере пресечения Кирсанову, передает с места журналист «Реального времени».