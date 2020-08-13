Главное к утру: чистый госдолг России стал положительным, по книге челнинской писательницы снимут фильм
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 13 августа:
- Чистый госдолг России вновь превысил ликвидные резервы и достиг 1,55 триллиона рублей по состоянию на 1 июля. Это означает, что активы правительства не покрывают сумму долга. Так, долг федерального правительства по состоянию на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей.
- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась со своей татарстанской коллегой Сарией Сабурской. Они обсудили правозащитную повестку в РТ. Также Москалькова утвердила кандидатуру Сабурской на должность Уполномоченного по правам человека в Татарстане. Сария Сабурская является уполномоченным по правам человека в Татарстане с 2010 года.
- Продюсерская компания «ВБД груп» на питчинге Фонда кино представила проект «Поехавшая». Предполагается, что романтическая комедия будет снята по книге челнинки Анны Смолиной «А чего дома сидеть?». Режиссером картины должен стать Антон Маслов, самые известные работы которого — эпизоды сериалов «Отель Элеон» и «ИП Пирогова».
- В Белоруссии завершился четвертый день протестов. В Минске милиция начала стрелять по гражданам из помповых ружей, из-за массовых избиений и задержаний медики страны вышли на акцию протеста, экс-военнослужащие запустили в соцсетях флешмоб, в рамках которого на видео выкидывают военную форму в мусорку. На нескольких гостелеканалах начали увольняться ведущие.
- В Набережных Челнах прошло первое обсуждение проекта благоустройства парка «Прибрежный». Пока самого проекта еще нет, и команда «Архитектурного десанта» только выслушала пожелания горожан. Чаще всего представители общественности просили архитекторов оставить в парке как можно больше естественного ландшафта и не «закатывать его в бетон».
- В Набережных Челнах минувшим вечером начался пожар в поселке Рябинушка. На место выехал мэр города Наиль Магдеев. На месте работали дознаватели, которые устанавливали причины возгорания. Как рассказали спасатели, 16-летнего подростка доставили в КДМЦ. Он надышался дымом, когда выводил из дома бабушку. В МЧС по РТ сообщили, что горел один жилой дом и надворные постройки на шести участках.
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