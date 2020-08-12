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Минниханов назвал свое главное преимущество перед конкурентами на выборах в Татарстане

11:40, 12.08.2020 1
Минниханов назвал свое главное преимущество перед конкурентами на выборах в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал свое главное преимущество перед конкурентами на выборах.

На встрече с доверенными лицами Минниханов сообщил, что использовать одни лозунги во время предвыборной кампании мало.

«Не говорим, что наши оппоненты плохие, но прежде чем что-то делать, нужно достичь какого-то уровня… Принижать наших конкурентов не будем. Но одно наше самое главное преимущество: мы говорили — мы делали, говорили — делали. Но и в то же время видим, что еще нужно сделать».

Ранее в КЦ «Московский» распределили бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций между кандидатами, зарегистрированными по трем избирательным кампаниям.

Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:55
    Сказано-сделано! Самое время главе Тукаевского района брать пример с Президента Республики.
    А не кричать на каждом углу,-"Я человек Президента". А мы простые жители чьи люди интересно? Перегибать тем,что ты глава района нельзя, сказанные слова и обещания сразу забывать тоже нехорошо.
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