Минниханов назвал свое главное преимущество перед конкурентами на выборах в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал свое главное преимущество перед конкурентами на выборах.

На встрече с доверенными лицами Минниханов сообщил, что использовать одни лозунги во время предвыборной кампании мало.

«Не говорим, что наши оппоненты плохие, но прежде чем что-то делать, нужно достичь какого-то уровня… Принижать наших конкурентов не будем. Но одно наше самое главное преимущество: мы говорили — мы делали, говорили — делали. Но и в то же время видим, что еще нужно сделать».

Ранее в КЦ «Московский» распределили бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций между кандидатами, зарегистрированными по трем избирательным кампаниям.

