Предприятия Татарстана попросили миллиарды на пополнение средств

В Татарстане 21 из 30 системообразующих предприятий подали заявки на льготное кредитование на сумму 28,1 млрд рублей, 7,5 млрд рублей из которых уже получили семь предприятий. Кредитование осуществляется в рамках федеральных антикризисных мер, сообщает Минэкономики РТ.



На три года предоставляется до 5 млрд рублей — сумма выделяется на пополнение оборотных средств и сохранение занятости. Кредитная ставка в размере ключевой ставки ЦБ РФ субсидируется из бюджета РФ в первый год. Необходимым условием является сохранение не менее 90% персонала.

Дочерние компании системообразующих организаций также могут претендовать на льготные займы.

Ранее сообщалось, что Центробанк продолжает понижать ключевую ставку.

