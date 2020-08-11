Глава Зеленодольского района об утонувшем в городском озере подростке: ограждение никого не остановит

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В понедельник на совещании с сотрудниками администрации глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев обсудил трагедию с утонувшим в городском озере подростком. Он призвал усилить меры безопасности.

При этом ставить на озере ограждение будет лишним, уверен глава района:

«Насчет ограждения озера, мы же понимаем, что это никого не остановит, испортится только тот эстетический вид общественного пространства, каким его создали для горожан», — приводит слова Афанасьева пресс-служба района.

Он подчеркнул, что потребуется усилить патрули в районе водоема. Также необходимо, чтобы управляющая компания внимательно следила за порядком в парке по установленным там видеокамерам.

«Не стоит забывать об ответственном поведении в общественных местах и заботе о ближнем, увидел, что кто-то купается или собирается искупаться в неположенном месте, сообщи в компетентные органы», — добавил Афанасьев.

Напомним, в пятницу 14-летний подросток утонул в озере в центральном парке Зеленодольска. По предварительным данным, он запутался ногами в водорослях и захлебнулся.