В Казань на слет студклубов приедут более 1,5 тысячи студентов со всей России

Одним из первых массовых студенческий мероприятий станет Всероссийский слет Национальцой лиги студенческих клубов. Мероприятие пройдет в Казани с 21 по 27 сентября.



Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи РТ, на участие в слете поступило 1 577 заявок из 82 субъектов России, 252 заявки — от студентов Татарстана. На участие в мероприятии в качестве волонтеров подали заявки 540 человек из 75 регионов страны. Для их обучения с 16 по 20 сентября проведут обучающий семинар.



Известно, что в рамках слета НЛСК пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, направленный на развитие студенческих клубов и объединений. Заявочная кампания продлится до 15 сентября.



Участников ждет деловая программа из 7 модулей, а также культурная и досуговая программы.



Ранее сообщалось, что оргкомитет слета НЛСК возглавит заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Само мероприятие пройдёт при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.