В России предложили отменить транспортный налог на отечественные авто
Водителей отечественных автомобилей предложили освободить от уплаты транспортного налога. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов.
По мнению парламентария, такая мера поможет гражданам с невысоким уровнем жизни, так как отечественные авто приобретают граждане с «невысоким уровнем благосостояния», передает «РИА Новости».
«Целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — говорится в письме Власова на имя министра финансов России Антона Силуанова.
Ране сообщалось, что мировые продажи автомобилей в июне снизились на 18%.
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