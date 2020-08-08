В России предложили отменить транспортный налог на отечественные авто

Водителей отечественных автомобилей предложили освободить от уплаты транспортного налога. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов.

По мнению парламентария, такая мера поможет гражданам с невысоким уровнем жизни, так как отечественные авто приобретают граждане с «невысоким уровнем благосостояния», передает «РИА Новости».

«Целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — говорится в письме Власова на имя министра финансов России Антона Силуанова.



Ране сообщалось, что мировые продажи автомобилей в июне снизились на 18%.

