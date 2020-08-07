Главное к утру: новая автомобильная аптечка, татароязычный контент и лекарство от коронавируса
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 7 августа.
- Минздрав России разработал проект новых требований к автомобильной аптечке с учетом пандемии коронавируса. В состав аптечки вошли две медицинские трехслойные маски, количество перчаток увеличено до двух пар. Также в аптечку предлагается добавить упаковку стерильных салфеток, нестерильные бинты больших размеров и увеличить размер рулонного лейкопластыря с 1х250 до 2х500 сантиметров.
- В Челнах объявили набор на замещение должности начальника Управления по делам молодежи. Заявки принимаются до 11 августа.
- Татарстанские блогеры обсудили продвижение татароязычного контента в соцсетях в пространстве «Точка кипения» технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк».
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин» для лечения коронавирусной инфекции, который может предотвратить или смягчить осложнения от болезни.
- Мэр Казани рассказал, как развивалась сеть веломаршрутов в городе.
- В Болгарии надеются на возвращение россиян в летнем сезоне 2020 года и готовы специально для них упростить визовый режим.
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