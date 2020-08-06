Итоги дня: СМС от Госдепа, украино-российский «арбитраж» Батьки, ликвидация парковки для дам в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 августа:
- Сегодня очевидцы заметили, что розовую парковку у казанского ЦУМа начали закрашивать. После того как ее потребовали убрать в ГИБДД, прокуратура стала еще одним госорганом, потребовавшим устранить женскую парковку. Надзорное ведомство признало организацию такой стояночной площадки неправомерной. Также в прокуратуре заметили, что создание отдельной парковки для женщин «содержит элементы дискриминации водителей по половому признаку». В то же время администрация ЦУМа не видит в ней ничего плохого и заявила, что будет парковку отстаивать.
- Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов подвел итоги ЕГЭ-2020 в республике. Так, в Татарстане средний балл по ЕГЭ выше, чем по России, но при этом выросло количество участников, не преодолевших учебный порог. Все подробности — в материале интернет-газеты.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с 33 задержанными россиянами. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Лукашенко передать стране задержанных россиян, якобы служивших в ЧГК «Вагнер».
- Россиянам начали приходить СМС-сообщения от Госдепа США с предложением о награде за информацию о вмешательстве в американские выборы. За эту информацию обещают до 10 млн долларов.
- В Татарстан доставили 55 жителей республики с «коронавирусного» теплохода «Александр Суворов». По словам заместителя главы Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, сейчас они все находятся на самоизоляции.
- В следующем году власти Казани планируют приступить к ремонту автомобильного моста через озеро Кабан на улице Назарбаева.
По словам главы города Ильсура Метшина, изменятся размеры моста, а также появится велодорожка. Подняться на мост можно будет со строящейся набережной Кабана.
- 30 августа, с 14.00 до 23.00, в Казанском кремле пройдет фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest. Мероприятие состоится уже в третий раз. «Реальное время» выяснило, чего ждать гостям фестиваля на празднике.
- Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к оглашению приговора по делу об аферах на 64,2 млн рублей в КНИТУ-КХТИ. В прениях гособвинитель просил для семи профессоров, доцентов и ассистентов реального наказания в 37 лет колонии, а подсудимый экс-ректор Герман Дьяконов обвинял следствие в фальсификации. При этом оглашение приговора может растянуться на несколько дней. Подробности финального заседания по громкому делу — в репортаже интернет-газеты.
- С 7 августа Черногория официально разрешает въезд российским туристам без каких-либо ограничений и дополнительных условий. Ранее Черногория включила Россию в список эпидемиологически безопасных стран и разрешила открыть свои границы для российских туристов
- В правительстве России создадут комиссию по русскому языку. Этой комиссии поручат разработку государственной языковой политики. Она же определит требования для словарей, справочников и грамматик, а также проведет экспертизу правил орфографии и пунктуации.
- Оперативники ФСБ и ФНС организовали обыски в офисах группы компаний Forte, производящей тепловое оборудование. Группа является крупнейшим в России производителем батарей.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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