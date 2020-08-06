Взрыв в Бейруте сравнили с террористической атакой 11 сентября

Взрыв химикатов в Бейруте сопоставим по своим масштабам и последствиям с террористическими атаками 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил политолог Басиль Махфуз.

По данным властей Бейрута, без дома остались 300 тысяч жителей. Общий ущерб жилому фонду оценивается в $15 млрд. На площади Сасин в городе развернут палаточный лагерь, пострадавшим семьям бесплатно раздают еду, воду и товары первой необходимости. Помимо материальных потерь, огромные потери понесли жители, так как пережили массовый шок и панику,

«Нынешний взрыв, однако, по своим масштабам и последствиям сравним скорее с террористическими атаками 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, которые сопровождались массовым шоком и паникой», — передает ТАСС слова Махфуза.

Напомним, сильнейший взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа. Правительство Ливана сегодня объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели.



Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 135 человек.