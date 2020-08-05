Зампред ВТБ: ситуация с банковскими вкладами может вернуться к состоянию 1990-х годов

По словам зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам, ситуация с банковскими вкладами может вернуться к состоянию 1995—1996 годов, когда они не расценивались в качестве источника приумножения накоплений. Об этом сообщает ТАСС.

«Притом что прогноз инфляции — 4%, ключевая ставка — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы, конечно, рискуем», — заявил Печатников.

В случае продолжения подобной тенденции россияне прибегнут к поиску альтернативных депозитных форм сбережений. Также, по прогнозам Печатникова, к сентябрю ставки по накопительным счетам будут сокращаться и составят 70—80% от базовой доходности срочных депозитов.

Ранее российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов. По данным кредитных организаций, в июне в 11 банках произошел отток 602,4 млн долларов.