Итоги дня: визит Шойгу в Казань, запрет на женскую парковку возле казанского ЦУМа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 августа.
- Сегодня в Казань прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе рабочей поездки он посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где проинспектировал ход строительства самолетов Ту-160, производство лайнеров Ту-214, а также выполнение работ по модернизации строевых самолетов дальней авиации. Шойгу представили перспективные разработки в области беспилотных летательных аппаратов и доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию. Отметим, что визит Шойгу для широкой общественности стал неожиданным: его прибытие никак не анонсировалось.
- ГИБДД потребовала убрать парковку для женщин возле казанского ЦУМа, ставшую предметом обсуждения в Сети. Она появилась еще в конце июля, но интерес к ней проснулся только сегодня. Согласно акту, составленному инспектором, красная зона парковки и табличка не соответствуют требованиям ГОСТ. О разгоревшихся спорах вокруг розовой парковки — в материале «Реального времени».
- В Сеть выставили базу данных участников электронного голосования по поправкам к Конституции. Данные продаются за $1 млн. На торги выставлены 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. При покупке оптом каждая строка оценивается в 1 доллар, 1,5 доллара — в розницу. Продавец базы сообщил, что продал уже более 30 тысяч строк данных. Также он предлагает обновить уже имеющуюся информацию под запрос покупателей: добавить имя, СНИЛС, ИНН, кредитную историю.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что пока в республике учебный год планируют начать вовремя, в очном режиме. Тем не менее решение принимается на уровне Министерства просвещения России.
- Сегодня на пересечении улиц Назарбаева и Хади Такташа в Казани внесли изменения организации дорожного движения в части отмены левых поворотов.
Теперь для того чтобы повернуть налево, на ул. Хади Такташа при движении со стороны ул. Технической нужно двигаться в прямом направлении по ул. Н. Назарбаева до ул. Ботанической, повернуть на ул. Ботаническую, снова повернуть на ул. Дальнюю, потом повернуть на ул. Хади Такташа.
- Сегодня на пресс-конференции представители татарстанских Минздрава и Роспотребнадзора обратили внимание на опасность второй волны коронавируса. Эксперты отметили, что она в первую очередь связана с тем, что люди перестают соблюдать меры профилактики. Подробности — в материале нашего издания.
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