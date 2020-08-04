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Белоруссия остается союзником России, но намерена строить отношения с Западом

13:16, 04.08.2020
Белоруссия остается союзником России, но намерена строить отношения с Западом
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва остается союзником Минска. При этом глава государства рассказал о планах выстраивать партнерские отношения с Западом и Китаем.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно», — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер подчеркнул: «Беларусь не дружит с кем-то против кого-то».

При этом Лукашенко открыто обвинил Россию в отправке боевиков для дестабилизации ситуации в стране. Также он рассказал об «армии интернет-троллей».

Ранее Лукашенко заявил о намерении изменить Конституцию страны.

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