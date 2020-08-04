Белоруссия объявила военные сборы на границе с Россией

В Белоруссии на границей с Россией начались военные сборы. Мужчины в возрасте до 35 лет получают от военкоматов повестки о необходимости прийти 11 августа на военные сборы.

По данным ТАСС, сборы военнообязанных в Витебской области носят плановый характер.

«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе», — прокомментировали в Минобороны.

Ранее в Белоруссии после задержания 33 россиян возбудили дело о подготовке теракта.

