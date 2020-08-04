На новогодние подарки для детей сотрудников «Татарстан почтасы» потратят 3,7 млн рублей

АО «Почта России» объявило тендер на изготовление корпоративных новогодних подарков для детей работников УФПС «Татарстан почтасы» в возрасте от 1 года до 14 лет включительно. Соответствующая информация размещена 31 июля на сайте госзакупок. За подарки заплатят 3,7 млн рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно с 3 по 20 августа. Подрядчик будет определен 31 августа. Победитель должен доставить подарки с 5 до 10 декабря.

Из технического задания следует, что всего закупят 5 550 подарков. В содержимое подарочной коробки включаются кондитерские изделия весом не менее 602,5 грамма и двухсторонний световозвращающий пластиковый брелок с цепочкой.



Ранее АО «Почта России» закупила для нужд УФПС «Татарстан Почтасы» защитные барьеры на 812,1 тыс. рублей.