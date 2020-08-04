В Казани до 7 августа закрыли движение по улице Волкова

Фото: Денис Гордийко

Власти Казани сообщили о временном закрытии для движения транспорта улицы Волкова.

Согласно постановлению исполкома, между домами №26 и №30а на улице Волкова нельзя проехать на транспорте. Это связано с с проведением работ по врезке водопровода и установке водопроводной камеры.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Казани ограничили движение автотранспорта и пешеходов по улицам 2-й Старо-Аракчинской, Приволжской и Богатырской.

